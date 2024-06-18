Аида Балаева высказалась о провокационном танце в юрте

18 июня министр культуры и информации Аида Балаева высказалась по поводу ролика с танцем в юрте, который распространился в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Конституция Казахстана гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. Однако публикации не должны оскорблять чувства людей и наносить ущерб культуре.

"В современном мире, где социальные сети и медиа играют важную роль, мы должны быть особенно внимательны к тому, какой контент создается и распространяется. Публикации и видеоролики, которые могут оскорбить чувства людей или нанести ущерб нашей культурной и национальной идентичности, недопустимы". Аида Балаева

Она отметила, что видеоролик с танцующими в юрте может вызвать раскол и беспокойство в обществе, безусловно является провокационным и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения.

"Содержание видеоролика противоречит ценностям и традициям казахского народа. Очень важный момент: государственные социальные заказы предполагают особую ответственность за сохранение и продвижение наших традиционных ценностей. Отход от этих ценностей грозит серьезными последствиями для нашей культуры, традиций и обычаев. А наш долг – сохранить эти незыблемые основы нашего единства и стабильности", – сказала министр.

Также она призвала всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента.

"Уважение к национальным традициям и ценностям должно быть приоритетом в любой творческой работе. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить наше богатое культурное наследие, которое должно объединять, а не разъединять наш народ", – резюмировала Балаева.

Отметим, что распространенный в Сети ролик с откровенным танцем в юрте разделил пользователей Казнет на тех, кто осуждает подобное поведение и тех, кто считает это искусством.

Ранее танцы пап и дочек во время празднования 8 Марта умилили казахстанцев.