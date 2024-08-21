"Алия": военную драму о легендарной девушке-снайпере будут снимать в Казахстане

Съемочная группа фильма "Алия", рассказывающего о судьбе Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, столкнулась с техническими сложностями при планировании графика работы над кинолентой, сообщает Zakon.kz.

Однако продюсеры нашли решение: фильм выйдет на экраны, хотя и позднее заявленной даты.

"К сожалению, мы вынуждены были отказаться от планов завершить съемки фильма "Алия" к 1 мая 2025 года. Сценарий предполагает тщательно отразить историю девушки, ее становления как героя, что невозможно без обширных боевых сцен на севере от Ленинграда и в самом городе. Здесь мы столкнулись с рядом проблем: в Казахстане отсутствуют подходящие съемочные павильоны и соответствующая натура, а строительство таких декораций – дорогое и длительное мероприятие. Кроме того, у нас нет опытных постановщиков масштабных батальных сцен и пиротехников", – заявили в кинокомпании Microcosm Pictures.

Команда проекта после безуспешных поисков подходящих площадок в Казахстане приняла решение проводить съемки в Беларуси. Однако из-за огромного количества заявок на съемки на оборудованных натурных локациях белорусские коллеги поставили казахстанскую группу в очередь на даты, не соответствующие истории сюжета.

"Первый казахстанский военный байопик требует исторической точности и качественной постановки боевых сцен, изображающих блокадный Ленинград. Поэтому мы приняли решение строить собственные декорации на натурных площадках в Северном и Восточном Казахстане. Съемки ленинградских сцен будут проводиться с использованием современных технологий в павильонах, которые будут построены в рамках создания киноцентра в Конаеве, также финансируемого нашей компанией. Учитывая все эти обстоятельства, сдача фильма в апреле 2025 года оказалась нереалистичной", – отметили в Microcosm Pictures.

В кинокомпании подчеркивают, что речи об отмене съемок не идет.

"Исходя из ограничений, связанных с отсутствием киносъемочной инфраструктуры, и учитывая, что фильм предполагает создание визуального ряда на уровне "блокбастера" с реалистичным сюжетом и качественной графикой, мы приняли решение отложить съемки до завершения строительства нашего киноцентра. Это позволит создать первый казахстанский фильм об участии наших героев в антифашистской коалиции Второй мировой войны на территории страны", – объясняют авторы картины.

Компания также объяснила принципиальное решение снимать фильм в Казахстане в текущей геополитической ситуации.

"Наша команда выражает благодарность Министерству культуры и информации за понимание и поддержку нашего решения. Проект предполагает частичное финансирование из государственного бюджета, и одна из наших задач – рациональное использование государственных средств. Мы однозначно заявляем, что съемки важного для Казахстана исторического фильма не отменяются, а переносятся", – резюмировали в кинокомпании.

18 августа министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала информацию о приостановке съемок фильма "Алия", посвященного легендарной снайперше, и отметила, что Минкультуры заинтересовано, чтобы картина вышла на большие экраны.

