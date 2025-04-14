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События

Пример патриотизма: 100-летие Алии Молдагуловой и 80-летие Победы отметили в Актобе

урок патриотизма, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 20:28 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В областном мемориальном музее Героя Советского Союза Алии Молдагуловой состоялись тематическая экскурсия "Әлия – қаһармандық дастаны" и показ документальных фильмов, посвященные 80-летию Победы и 100-летию Алии Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, проведенном с целью формирования патриотического духа юного поколения, пропаганды жизненного пути героев и сохранения исторической памяти, приняли участие школьники специализированной гимназии №21 города Актобе.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Восьмой и пятый классы стали участниками мероприятия "Әлия – қаһармандық дастаны", проходящего под знаком юбилея национальной героини. Роль экскурсовода взяла на себя победитель областного профессионального конкурса Асемгуль Амангельды, и, помимо традиционной информации, ей пришлось отвечать на вопросы школьников, явно имеющих большой интерес к жизни и подвигу девушки-снайпера.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Да, мы хорошо знаем биографию Алии и понимаем, что лучший пример патриотизма найти трудно. Знаем, что звание Героя Советского Союза имеет еще одна снайпер – Маншук Маметова, а легендарная летчик Хиуаз Доспанова удостоена звания Халық Каһарманы уже в годы независимости. Нам есть на кого равняться", – призналась ученица 8 А класса Еркемай Тулебай.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

После экскурсии школьникам показали фильм.

"Этот фильм – укороченная версия документальной ленты Жайны Сламбек "Әлия Молдағұлова туралы". Год столетнего юбилея Алии проходит в очень насыщенном режиме, а именно сегодняшний визит – плановый в рамках программы, утвержденной Управлением культуры, архивов и документации", – поделилась информацией директор музея Жанар Максутова.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Параллельно с экскурсией для школьников научный сотрудник Саулеш Тажбенова проводила экскурсию для гостьи из Астаны Тахмины Нагумановой.

"Алия – наш национальный герой, и, приехав в Актобе, я не могла не посетить этот музей. У моего поколения память о Великой Отечественной – на генетическом уровне". Тахмина Нагуманова
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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