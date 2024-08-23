"Руки-базуки": новое тело Киркорова вызвало шквал критики
55-летний король эстрады продемонстрировал накачанные бицепсы и "забитые" татуировками руки.
На вопрос, как ему удается поддерживать такую форму, Киркоров ответил, что только с помощью спорта. И плюс отказ от газировки и сладкого. Если и позволяет себе излишества, то потом приходится тренироваться в два раза больше.
"У меня каждое утро начинается в 5 часов с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день", – приводит его слова Стар Хит.
Король поп-эстрады раньше боролся с лишним весом: то худел, то снова набирал килограммы. В 2023 году решился на пластическую операцию, довершившись звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Выполняя рекомендации врача, Киркоров похудел со 118 до 91 килограмма. А благодаря операции по коррекции живота у певца появились кубики пресса.
Поклонники по достоинству оценивают старания певца, но не все. Нашлись и те, кто стал сравнивать его с Кириллом Терешиным ("Руки-базуки"), Тимати, Егором Кридом и в целом не оценили "нового" Киркорова.
- Филипп Тимотович Кридов.
- Ну хорошо же выглядит, прическа только не очень идет, а так молодец.
- Неестественно руки выглядят.
- Руки базуки.
- От Филиппа тут уже ничего не осталось, это какая-то бабенка ряженая, да еще вся меченая.
- Весь гель силикон Хайдарова в нем, а еще мне он напомнил певца Укупника.
- Что-то не верится, что это все настоящее. Бицепсы вколол, а трицепсы забыл по ходу. Или он исключительно только руки качал.
- Я думала, Тимати образ сменил.
- Филипп молодец, что старается, солидарна с ним, но почему-то мне эти формы напоминают мышцы мальчика с названием "руки-базуки" кажется. Главное, чтобы не было вреда для здоровья, конечно.
- Красавчик. Молодец... Алсу тоже великолепна.
- Теперь Филя тоже руки базуки.
Отметим, что ранее, после хирургических вмешательств, Филиппа Киркорова заподозрили в увеличении ягодиц.