"Руки-базуки": новое тело Киркорова вызвало шквал критики

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров не стал скромничать и появился на открытии "Новой волны" в Сочи в облегающей футболке без рукавов, что подчеркнуло его физическую форму, но и вызвало волну критики, сообщает Zakon.kz.

55-летний король эстрады продемонстрировал накачанные бицепсы и "забитые" татуировками руки.

На вопрос, как ему удается поддерживать такую форму, Киркоров ответил, что только с помощью спорта. И плюс отказ от газировки и сладкого. Если и позволяет себе излишества, то потом приходится тренироваться в два раза больше.

"У меня каждое утро начинается в 5 часов с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день", – приводит его слова Стар Хит.

Король поп-эстрады раньше боролся с лишним весом: то худел, то снова набирал килограммы. В 2023 году решился на пластическую операцию, довершившись звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Выполняя рекомендации врача, Киркоров похудел со 118 до 91 килограмма. А благодаря операции по коррекции живота у певца появились кубики пресса.

Поклонники по достоинству оценивают старания певца, но не все. Нашлись и те, кто стал сравнивать его с Кириллом Терешиным ("Руки-базуки"), Тимати, Егором Кридом и в целом не оценили "нового" Киркорова.

Филипп Тимотович Кридов.

Ну хорошо же выглядит, прическа только не очень идет, а так молодец.

Неестественно руки выглядят.

Руки базуки.

От Филиппа тут уже ничего не осталось, это какая-то бабенка ряженая, да еще вся меченая.

Весь гель силикон Хайдарова в нем, а еще мне он напомнил певца Укупника.

Что-то не верится, что это все настоящее. Бицепсы вколол, а трицепсы забыл по ходу. Или он исключительно только руки качал.

Я думала, Тимати образ сменил.

Филипп молодец, что старается, солидарна с ним, но почему-то мне эти формы напоминают мышцы мальчика с названием "руки-базуки" кажется. Главное, чтобы не было вреда для здоровья, конечно.

Красавчик. Молодец... Алсу тоже великолепна.

Теперь Филя тоже руки базуки.

Отметим, что ранее, после хирургических вмешательств, Филиппа Киркорова заподозрили в увеличении ягодиц.