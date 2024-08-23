Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Руки-базуки": новое тело Киркорова вызвало шквал критики

Новое тело Киркорова вызвало шквал критики, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 10:59 Фото: Instagram/fkirkorov
Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров не стал скромничать и появился на открытии "Новой волны" в Сочи в облегающей футболке без рукавов, что подчеркнуло его физическую форму, но и вызвало волну критики, сообщает Zakon.kz.

55-летний король эстрады продемонстрировал накачанные бицепсы и "забитые" татуировками руки.

На вопрос, как ему удается поддерживать такую форму, Киркоров ответил, что только с помощью спорта. И плюс отказ от газировки и сладкого. Если и позволяет себе излишества, то потом приходится тренироваться в два раза больше.

"У меня каждое утро начинается в 5 часов с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день", – приводит его слова Стар Хит.

Король поп-эстрады раньше боролся с лишним весом: то худел, то снова набирал килограммы. В 2023 году решился на пластическую операцию, довершившись звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Выполняя рекомендации врача, Киркоров похудел со 118 до 91 килограмма. А благодаря операции по коррекции живота у певца появились кубики пресса.

Поклонники по достоинству оценивают старания певца, но не все. Нашлись и те, кто стал сравнивать его с Кириллом Терешиным ("Руки-базуки"), Тимати, Егором Кридом и в целом не оценили "нового" Киркорова.

  • Филипп Тимотович Кридов.
  • Ну хорошо же выглядит, прическа только не очень идет, а так молодец.
  • Неестественно руки выглядят.
  • Руки базуки.
  • От Филиппа тут уже ничего не осталось, это какая-то бабенка ряженая, да еще вся меченая.
  • Весь гель силикон Хайдарова в нем, а еще мне он напомнил певца Укупника.
  • Что-то не верится, что это все настоящее. Бицепсы вколол, а трицепсы забыл по ходу. Или он исключительно только руки качал.
  • Я думала, Тимати образ сменил.
  • Филипп молодец, что старается, солидарна с ним, но почему-то мне эти формы напоминают мышцы мальчика с названием "руки-базуки" кажется. Главное, чтобы не было вреда для здоровья, конечно.
  • Красавчик. Молодец... Алсу тоже великолепна.
  • Теперь Филя тоже руки базуки.

Отметим, что ранее, после хирургических вмешательств, Филиппа Киркорова заподозрили в увеличении ягодиц.

Ирина Капитанова
2024 год Киркоров Филипп Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Казахстанский боксер высказался об Олимпиаде-2024
Олимпийский чемпион объяснил, почему казахстанские боксеры не проявили себя на Играх в Париже
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: