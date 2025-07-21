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Культура и шоу-бизнес

"Живи, Филипп!": фанаты бурно отреагировали на новое фото Киркорова

Филипп Киркоров, болезнь, поддержка, комментаторы, фотография, обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 14:49 Фото: Instagram/fkirkorov
Вернувшийся в социальные сети российский исполнитель Филипп Киркоров после длительного лечения опубликовал новое фото. Это вызвало, как восторг армии фанатов, так и ряд вопросов от них, сообщает Zakon.kz.

В черно-белом кадре эстрадный 58-летний певец сидит в кресле с пристальным взглядом.


"В моем возрасте торопиться – опасно, нервничать – вредно, доверять – глупо, а бояться – поздно. Остается только жить, причем, в свое удовольствие", – гласит подпись за 20 июля 2025 года.
  • Живи, Филипп Бедросович!
  • Какое счастье видеть вас, Филипп, в здравии!
  • Берегите себя! Вы нам нужны.
  • Пусть сейчас у него все получится, здоровья вам.
  • Слава, деньги, признание людей, а в глазах нет ни радости, ни спокойствия. Добра и любви вам.
  • Филипп, первое правило – не сдаваться. Второе правило – помнить о первом правиле.
  • Выглядит как посмертная фотография.
  • Здоровья и благополучия во всем. Вы – артист. Так оставайтесь им. Не разочаровывайте своего зрителя.

Весной 2025 года Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте.

Ранее мы рассказывали, что известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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