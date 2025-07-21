"Живи, Филипп!": фанаты бурно отреагировали на новое фото Киркорова

Фото: Instagram/fkirkorov

Вернувшийся в социальные сети российский исполнитель Филипп Киркоров после длительного лечения опубликовал новое фото. Это вызвало, как восторг армии фанатов, так и ряд вопросов от них, сообщает Zakon.kz.

В черно-белом кадре эстрадный 58-летний певец сидит в кресле с пристальным взглядом.

"В моем возрасте торопиться – опасно, нервничать – вредно, доверять – глупо, а бояться – поздно. Остается только жить, причем, в свое удовольствие", – гласит подпись за 20 июля 2025 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Живи, Филипп Бедросович!

Какое счастье видеть вас, Филипп, в здравии!

Берегите себя! Вы нам нужны.

Пусть сейчас у него все получится, здоровья вам.

Слава, деньги, признание людей, а в глазах нет ни радости, ни спокойствия. Добра и любви вам.

Филипп, первое правило – не сдаваться. Второе правило – помнить о первом правиле.

Выглядит как посмертная фотография.

Здоровья и благополучия во всем. Вы – артист. Так оставайтесь им. Не разочаровывайте своего зрителя. Весной 2025 года Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте. Ранее мы рассказывали, что известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: