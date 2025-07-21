"Живи, Филипп!": фанаты бурно отреагировали на новое фото Киркорова
Фото: Instagram/fkirkorov
Вернувшийся в социальные сети российский исполнитель Филипп Киркоров после длительного лечения опубликовал новое фото. Это вызвало, как восторг армии фанатов, так и ряд вопросов от них, сообщает Zakon.kz.
В черно-белом кадре эстрадный 58-летний певец сидит в кресле с пристальным взглядом.
"В моем возрасте торопиться – опасно, нервничать – вредно, доверять – глупо, а бояться – поздно. Остается только жить, причем, в свое удовольствие", – гласит подпись за 20 июля 2025 года.
- Живи, Филипп Бедросович!
- Какое счастье видеть вас, Филипп, в здравии!
- Берегите себя! Вы нам нужны.
- Пусть сейчас у него все получится, здоровья вам.
- Слава, деньги, признание людей, а в глазах нет ни радости, ни спокойствия. Добра и любви вам.
- Филипп, первое правило – не сдаваться. Второе правило – помнить о первом правиле.
- Выглядит как посмертная фотография.
- Здоровья и благополучия во всем. Вы – артист. Так оставайтесь им. Не разочаровывайте своего зрителя.
Весной 2025 года Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте.
Ранее мы рассказывали, что известный композитор Игорь Крутой удивил подписчиков, исполнив композицию исполнителя Басты под названием "Выпускной" (Медлячок) совместно с детским ансамблем. Поддержал коллегу в комментариях казахстанский артист Димаш Кудайберген.
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