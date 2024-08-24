Бейонсе запретила кандидату в президенты США использовать ее песню
Фото: Instagram/beyonce
Певица Бейонсе запретила Дональду Трампу использовать ее песню Freedom после того, как трек появился в видеоролике политика в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Guardian, пресс-секретарь Трампа, Стивен Чунг, выложил видео, на котором экс-президент покидает самолет под трек Бейонсе.
Лейбл и музыкальный издатель певицы предприняли меры, чтобы не допустить дальнейшего использования композиции. В итоге видео Чунга было удалено из соцсетей.
А в начале августа маленький фанат футбольного клуба "Милан" попросил другую певицу – Рианну, чтобы она сфотографировала его возле именитых спортсменов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript