Бейонсе запретила кандидату в президенты США использовать ее песню

Певица Бейонсе запретила Дональду Трампу использовать ее песню Freedom после того, как трек появился в видеоролике политика в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, пресс-секретарь Трампа, Стивен Чунг, выложил видео, на котором экс-президент покидает самолет под трек Бейонсе.

Лейбл и музыкальный издатель певицы предприняли меры, чтобы не допустить дальнейшего использования композиции. В итоге видео Чунга было удалено из соцсетей.

А в начале августа маленький фанат футбольного клуба "Милан" попросил другую певицу – Рианну, чтобы она сфотографировала его возле именитых спортсменов.