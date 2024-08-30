Стало известно, где и когда состоится Евровидение в 2025 году
Фото: Instagram/eurovision
Стало известно, в каком городе состоится конкурс "Евровидение-2025". Об этом заявили в Европейском вещательном союзе, сообщает Zakon.kz.
Одно из самых зрелищных музыкальных состязаний в следующем году будет принимать швейцарский город Базель.
"Местом проведения выбрали зал Санкт-Якобсхалле, также были подтверждены даты проведения: 13, 15 и 17 мая 2025 года", – говорится в опубликованном заявлении на сайте конкурса.
Напомним, местом проведения "Евровидения-2025" стала Швейцария, поскольку на конкурсе в этом году победил представитель именно этой страны – певец Nemo исполнил композицию The Code.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии планируют провести референдум против проведения песенного конкурса "Евровидение-2025". Федеральный демократический союз не хочет, чтобы его финансировали за счет госбюджета, так как считает эти траты "неоправданными".
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