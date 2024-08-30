Стало известно, где и когда состоится Евровидение в 2025 году

Стало известно, в каком городе состоится конкурс "Евровидение-2025". Об этом заявили в Европейском вещательном союзе, сообщает Zakon.kz.

Одно из самых зрелищных музыкальных состязаний в следующем году будет принимать швейцарский город Базель.

"Местом проведения выбрали зал Санкт-Якобсхалле, также были подтверждены даты проведения: 13, 15 и 17 мая 2025 года", – говорится в опубликованном заявлении на сайте конкурса.

Напомним, местом проведения "Евровидения-2025" стала Швейцария, поскольку на конкурсе в этом году победил представитель именно этой страны – певец Nemo исполнил композицию The Code.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии планируют провести референдум против проведения песенного конкурса "Евровидение-2025". Федеральный демократический союз не хочет, чтобы его финансировали за счет госбюджета, так как считает эти траты "неоправданными".