В Швейцарии хотят провести референдум против "Евровидения-2025"
По данным Swissinfo, федеральный демократический союз не хочет, чтобы конкурс финансировали за счет госбюджета, так как считает эти траты "неоправданными". Ведь на проведение конкурса в следующем году власти страны планируют потратить сумму, равносильную 22 млн долларов. И для этого они намерены взять кредит.
С таким положением дел не согласилось молодежное крыло Швейцарской народной партии. По их мнению, нужно не допустить проведения этого мероприятия.
Фото: Instagram/eurovision
Для Швейцарии это третья победа в песенном конкурсе. В 1956 году на первом "Евровидении" выиграла швейцарская певица Лиз Ассиа. Второй раз страна победила на конкурсе в 1988 году. Тогда Швейцарию представляла Селин Дион.
Кто одержал победу в этом году, мы сообщили по итогам конкурса 12 мая.