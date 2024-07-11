В Швейцарии хотят провести референдум против "Евровидения-2025"

В Швейцарии планируют провести референдум против проведения песенного конкурса "Евровидение-2025", сообщает Zakon.kz.

По данным Swissinfo, федеральный демократический союз не хочет, чтобы конкурс финансировали за счет госбюджета, так как считает эти траты "неоправданными". Ведь на проведение конкурса в следующем году власти страны планируют потратить сумму, равносильную 22 млн долларов. И для этого они намерены взять кредит.

С таким положением дел не согласилось молодежное крыло Швейцарской народной партии. По их мнению, нужно не допустить проведения этого мероприятия.

Фото: Instagram/eurovision

Для Швейцарии это третья победа в песенном конкурсе. В 1956 году на первом "Евровидении" выиграла швейцарская певица Лиз Ассиа. Второй раз страна победила на конкурсе в 1988 году. Тогда Швейцарию представляла Селин Дион.

Кто одержал победу в этом году, мы сообщили по итогам конкурса 12 мая.