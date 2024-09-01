92-летний отец Киркорова попал в больницу
Фото: Instagram/bedroskirkorov
Болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров был госпитализирован, сообщает Zakon.kz.
Об этом РБК сообщил представитель Филиппа Киркорова.
"Не в реанимации. Но состояние хорошее. Филипп постоянно на связи по телефону. Голос бодрый у Бедроса", — сказал представитель Киркорова.
Ранее сообщалось, что король российской эстрады Филипп Киркоров открывал вечер Андрея Губина в рамках фестиваля "Новая волна".
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