Киркоров исполнил легендарную песню Андрея Губина и обратился к нему с просьбой
Популярные артисты исполняли песни некогда популярного исполнителя. Киркоров выбрал песню "Милая моя", и, судя по реакции слушателей, не прогадал. Его исполнение вызвало волну положительных откликов.
- Вот я понимаю! Как красиво и достойно исполнил! Какой образ! Ай да МОЛОДЕЦ Филипп.
- Просто Шикарно!!!Восхищаемся талантом Андрея Губина, а вы очень красиво исполнили знаменитую песню!!!
- Как заново прозвучала, новыми красками спел Филипп Киркоров.
- Несомненно, очень красиво поет, голос великолепный, песня, конечно, очень красивая.
- Филипп Бедросович единственный певец, кто спел песню так, будто прожил ее, филигранное исполнение с особым уважением к автору и первоисточнику – Маэстро Андрею Губину, огромная Вам благодарность.
- Филипп, ваше выступление было великолепным! Хочется его слушать и пересматривать вновь и вновь!!! Спасибо! Браво!
После выступления Филипп Киркоров обратился к сидящему в зале Андрею Губину.
"Мне доверили очень ответственную миссию – открыть очень важный, культовый вечер большого артиста и большого композитора, ставшего уже легендой в нашей стране. Для меня это большая честь, Андрей", – сказал он.
Киркоров вспомнил, что исполнители знакомы уже почти 30 лет, про "маленькую тверскую студию", которая их подружила.
"Ты, Агутин и я, и потом еще одна певица. Вот так мы кружили-ворожили несколько лет и создавались песни, твои музыкальные произведения, которые до сих пор актуальны. Если ты не против, я эту песню оставлю в своем репертуаре. У меня уже была одна "Милая", но это особенная песня, она мне всегда очень нравилась..." – сказал Киркоров.
Судя по ответной реакции, Андрей Губин, который после выступления Киркорова соскочил с места в полном восторге, абсолютно не возражал его просьбе.
Творческий вечер, посвященный юбилею Губина, состоялся 23 августа в городе Сочи. Сам он не пел, но послушал выступления своих коллег, которые исполнили его хиты. При этом композитор Игорь Крутой снял на видео реакцию Андрея Губина на эти выступления.