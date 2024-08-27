Киркоров исполнил легендарную песню Андрея Губина и обратился к нему с просьбой

Король российской эстрады Филипп Киркоров открывал вечер Андрея Губина в рамках фестиваля "Новая волна", сообщает Zakon.kz.

Популярные артисты исполняли песни некогда популярного исполнителя. Киркоров выбрал песню "Милая моя", и, судя по реакции слушателей, не прогадал. Его исполнение вызвало волну положительных откликов.

Вот я понимаю! Как красиво и достойно исполнил! Какой образ! Ай да МОЛОДЕЦ Филипп.

Просто Шикарно!!!Восхищаемся талантом Андрея Губина, а вы очень красиво исполнили знаменитую песню!!!

Как заново прозвучала, новыми красками спел Филипп Киркоров.

Несомненно, очень красиво поет, голос великолепный, песня, конечно, очень красивая.

Филипп Бедросович единственный певец, кто спел песню так, будто прожил ее, филигранное исполнение с особым уважением к автору и первоисточнику – Маэстро Андрею Губину, огромная Вам благодарность.

Филипп, ваше выступление было великолепным! Хочется его слушать и пересматривать вновь и вновь!!! Спасибо! Браво!

После выступления Филипп Киркоров обратился к сидящему в зале Андрею Губину.

"Мне доверили очень ответственную миссию – открыть очень важный, культовый вечер большого артиста и большого композитора, ставшего уже легендой в нашей стране. Для меня это большая честь, Андрей", – сказал он.

Киркоров вспомнил, что исполнители знакомы уже почти 30 лет, про "маленькую тверскую студию", которая их подружила.

"Ты, Агутин и я, и потом еще одна певица. Вот так мы кружили-ворожили несколько лет и создавались песни, твои музыкальные произведения, которые до сих пор актуальны. Если ты не против, я эту песню оставлю в своем репертуаре. У меня уже была одна "Милая", но это особенная песня, она мне всегда очень нравилась..." – сказал Киркоров.

Судя по ответной реакции, Андрей Губин, который после выступления Киркорова соскочил с места в полном восторге, абсолютно не возражал его просьбе.

Творческий вечер, посвященный юбилею Губина, состоялся 23 августа в городе Сочи. Сам он не пел, но послушал выступления своих коллег, которые исполнили его хиты. При этом композитор Игорь Крутой снял на видео реакцию Андрея Губина на эти выступления.