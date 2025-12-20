#Казахстан в сравнении
606.49
6.44
Культура и шоу-бизнес

Ванга оказалась тетей Филиппа Киркорова: он рассказал, как она спасла ему жизнь

Филипп Киркоров, Ванга, тетя, исцеление , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 01:03 Фото: Instagram/fkirkorov
Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что состоит в родстве с болгарской провидицей Вангой, сообщает Zakon.kz.

Об этом певец рассказал в эфире "Пятого канала".

По словам Киркорова, Ванга приходилась ему двоюродной тетей. Артист вспомнил случай из детства, когда во время пребывания в Болгарии он тяжело заболел и находился в критическом состоянии. Тогда родители отвели его к провидице.

Как рассказал певец, Ванга провела некий обряд, дала ему травы и пообещала, что через два-три дня он пойдет на поправку. Прогноз, по словам Киркорова, полностью сбылся – выздоровление действительно наступило очень быстро.

Кроме того, артист отметил, что Ванга сделала ему и другие предсказания. В частности, она говорила, что он женится в 27 лет, а все значимые женщины в его жизни будут носить имена на букву "А". Киркоров подчеркнул, что это предсказание также оказалось точным, перечислив Аллу Пугачеву, Ани Лорак, Анастасию Стоцкую, Анну Асти, Анну Нетребко, а также дочь Аллу-Викторию.

А ранее муж Баян Алагузовой решил выплачивать пенсию пожилым родителям своих сотрудников.

Айсулу Омарова
