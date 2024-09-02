Подписчики обсуждают новые фото Джонни Деппа с 28-летней россиянкой

28-летняя россиянка Юлия Власова показала новые фотографии с голливудским актером Джонни Деппом. Подписчики звезды подозревают их в романе, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Super, потенциальной избраннице голливудского актера 28 лет. Она родилась в Екатеринбурге и в седьмом классе переехала в город Полевской в Свердловской области.

Училась Юлия Власова в местной школе, а после ее окончании уехала в Чехию получать высшее образование. Там же открыла собственный салон красоты. Одноклассники девушки рассказали изданию, что сейчас она летает на частных самолетах.

Фото: Instagram/im__iuliia

28-летняя Юлия Власова продолжает активно намекать на близкие отношения с Джонни Деппом. В начале июля парочку запечатлели папарацци, а затем уже и сама Юлия добавила огня, поделившись фото в объятиях актера.

Пока россиянка все карты не раскрывает и настаивает, что с голливудским ветераном ее связывает лишь дружба.

"‎Не верьте всему, что видите в интернете. Это мой дорогой друг", – оставила она многозначительное описание под новыми кадрами в обнимку с Деппом.

Правда, такой противоречивый контент не удовлетворил интерес подписчиков, которые потребовали срочных объяснений.

Ранее стало известно, что девушка из Екатеринбурга Юлия Власова, которая работает моделью, покорила сердце 61-летнего американского идола Джонни Деппа.

