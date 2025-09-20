#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Экс-возлюбленной Джонни Деппа сделали предложение

29-летняя российская модель Юлия Власова, которую ранее заподозрили в романе с 62-летним американским актером, поделилась новостью о помолвке, сообщает Zakon.kz.

Девушка опубликовала серию снимков с кольцом на безымянном пальце и уточнила, что ответила на предложение согласием.

"Опять! За любовь всей моей жизни, за нас навсегда. Мое второе обручальное кольцо, но моя первая и единственная настоящая любовь", – цитирует Власову Oxu.Az.

Имени жениха она не назвала.

Подписчики обсуждают новые фото Джонни Деппа с 28-летней россиянкой

Впрочем, в Сети уверены, что мужем модели станет точно не замеченный с ней ранее Джонни Депп.

Как пишет издание, о расставании с голливудским ветераном Власова сообщила еще в конце января. С тех пор о личной жизни знаменитого "капитана Джека Воробья" мало что сообщалось.

А сегодня стало известно о распаде другой звездной пары – итальянской актрисы Моники Беллуччи и американского режиссера Тима Бертона.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
