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Джонни Депп завел роман с 28-летней россиянкой

Джонни Депп завел роман с 28-летней россиянкой, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 04:30 Фото: t.me/ru2ch
Стало известно, что девушка из Екатеринбурга Юлия Власова, которая работает моделью покорила сердце 61-летнего американского идола Джонни Деппа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail пара познакомилась на международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. После этого, как утверждают собеседники газеты, они "встречались то тут, то там".

По информации Ньюсач/Двач Власова после школы поступила в МГИМО и завершила своё обучение в Праге. Через пару лет она уже работала моделью и имела свой бизнес — салон красоты.


Совсем недавно её засняли на вертолётной площадке вместе с Джонни Деппом, а СМИ уже называют россиянку новой девушкой актёра.

Как пишет издание, фанаты Джонни Деппа просят россиянку, чтобы она не повторила поступок Эмбер Херд.

За судебным разбирательством в 2022 году между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.

В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

Позднее Депп опубликовал свой первый ролик в TikTok. Видео он посвятил своим поклонникам за поддержку во время судебного процесса.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.

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