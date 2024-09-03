В России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука"

Телеканал ТНТ приступил к съемкам комедии-ремейка знаменитого фильма Леонида Гайдая, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Кинопоиск" на своей странице в Х, музыкальный фильм выйдет 31 декабря. Действие фильма развернется в вымышленном советском времени в наши дни.

Фото: Х/kinopoiskru

Так, главный герой отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами. В их числе – новые смартфоны, фены Dyson и другие импортные товары.

Фото: Х/kinopoiskru

Авторы обещают множество отсылок к популярным фильмам, сериалам, мемам и другим всевозможным явлениям поп-культуры. Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов. Также в фильме планируют принять участие Алексей Воробьёв, Никита Кологривый и другие знаменитости.

А студия Paramount выпустила тизер продолжения известного сериала.