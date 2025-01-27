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Культура и шоу-бизнес

В Алматы начались съемки комедии "Руың кім?"

В Алматы начались съемки комедии &quot;Руың кім?&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 17:37 Фото: Tiger Films
Съемки комедии "Руың кім?" начались в Алматы. Производством занимается продюсерская компания Tiger Films.

"Руың кім?" – это остроумная комедия о том, что происходит, когда ты оказываешься не тем, кем ты все это время думал. Род, происхождение, традиции – казалось бы, непоколебимые истины, но что, если одна маленькая ошибка все меняет? Смех, интриги и поиск себя в фильме, который раскроет секреты национального кода казахов!

Главные роли в фильме исполнили популярные казахстанские актеры Кайрат Адилгерей, Айнур Ильясова, Лаура Мырзахметова, Жанболат Назайбеков, Нурдаулет Шертім, Мерей Макажан, Айбек Азимбек и другие.

Фото: Tiger Films

Режиссером фильма выступает Асет Жумакан ("Қара жәшік"), автор сценария – Нуржан Еркінұлы ("Байдың қызын аламын"). Съемки пройдут в Алматы и продлятся 10 дней, а готовый результат зрители увидят уже в конце этого года – премьера фильма запланирована на декабрь 2025-го.

"Съемки проекта "Руың кім?" мы реализуем с новой технической базой, оборудованием, которое приобреталось, чтобы обеспечить бесперебойные съемки нашей студии, и не зависеть от сторонних компаний. Последние модели камер Arri, линзы, световое оборудование, операторская тележка Panthera и другая необходимая техника. Поэтому в скором времени ожидайте еще больше фильмов от Tiger Films", – отметил генеральный продюсер Tiger Films Ерлан Бухарбаев.

Напомним, продюсерская компания Tiger Films была основана в 2021 году в целях создания полнометражного кино. На данный момент было снято более 40 картин, среди них: "Байдың қызын аламын", франшиза "Бишарашки", "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк", "Маған әке керек" и другие.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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