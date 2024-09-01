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Вышел тизер продолжения известного сериала

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 08:55 Фото: Х/THR
Студия Paramount представила 30 августа первый тизер к долгожданной второй половине пятого сезона сериала "Йеллоустоун", сообщает Zakon.kz.

Первые восемь серий пятого сезона выходили с ноября 2022 по январь 2023 года, а оставшиеся шесть стартуют 10 ноября. К своим ролям вернутся Кевин Костнер, Коул Хаузер и другие актеры.

"Наследие. Ты создаешь что‑то стоящее. Кто‑то попытается это забрать", – произносит в начале Костнер в роли Джона Даттона.

Днями ранее компания Netflix опубликовала трейлер второй части четвертого сезона сериала "Эмили в Париже".

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