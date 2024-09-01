Вышел тизер продолжения известного сериала

Студия Paramount представила 30 августа первый тизер к долгожданной второй половине пятого сезона сериала "Йеллоустоун", сообщает Zakon.kz.

Первые восемь серий пятого сезона выходили с ноября 2022 по январь 2023 года, а оставшиеся шесть стартуют 10 ноября. К своим ролям вернутся Кевин Костнер, Коул Хаузер и другие актеры.

"Наследие. Ты создаешь что‑то стоящее. Кто‑то попытается это забрать", – произносит в начале Костнер в роли Джона Даттона.

Днями ранее компания Netflix опубликовала трейлер второй части четвертого сезона сериала "Эмили в Париже".