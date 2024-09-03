Концерт Макса Коржа отменили в Алматы

Концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа, который планировали провести в Алматы, не состоится. Об этом заявил сам певец на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

3 сентября 2024 года композитор опубликовал пост, в котором уточнил, что концерта не будет.

"Братики и сестрички! Делали все возможное, чтобы успеть с вами встретиться в этом году, но в этот раз удача не на нашей стороне. По техническим причинам проведение концерта не представляется возможным. Постоянно всплывают матчи, которые не дают достаточного количество дней, чтобы подготовить все к мощному отрыву. Несмотря на суету перед стартом, делать сам концерт абы как мы точно не будем". Макс Корж

По его словам, сама идея встретиться в Алматы была шикарная.

"Количество желающих мы тоже видим. Нужны более стабильные условия". Макс Корж

Далее он выразил слова благодарности за поддержку и принес извинения за неудобства.

В заключении композитор обнадеживающе заявил: "Увидимся уже в следующем году".

"Те немногие ребята, у которых получилось на старте взять пару сотен билетов, обращайтесь в компанию за возвратом". Макс Корж

Днем ранее, 2 сентября, основатели британской рок-группы Placebo Брайан Молко и Стефан Олсдал сообщили, что не выступят в Казахстане. Их концерт должен был состояться 8 сентября на фестивале Park Live Festival в Алматы. По словам артистов, отмена состоялась по "веским косвенным причинам", не связанными с профессионализмом организаторов.

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