Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Концерт Макса Коржа отменили в Алматы

Концерт Макса Коржа отменили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:33 Фото: Instagram/maxkorzhmus
Концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа, который планировали провести в Алматы, не состоится. Об этом заявил сам певец на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

3 сентября 2024 года композитор опубликовал пост, в котором уточнил, что концерта не будет.

"Братики и сестрички! Делали все возможное, чтобы успеть с вами встретиться в этом году, но в этот раз удача не на нашей стороне. По техническим причинам проведение концерта не представляется возможным. Постоянно всплывают матчи, которые не дают достаточного количество дней, чтобы подготовить все к мощному отрыву. Несмотря на суету перед стартом, делать сам концерт абы как мы точно не будем". Макс Корж

По его словам, сама идея встретиться в Алматы была шикарная.

"Количество желающих мы тоже видим. Нужны более стабильные условия".Макс Корж

Далее он выразил слова благодарности за поддержку и принес извинения за неудобства.

В заключении композитор обнадеживающе заявил: "Увидимся уже в следующем году".

"Те немногие ребята, у которых получилось на старте взять пару сотен билетов, обращайтесь в компанию за возвратом".Макс Корж

Днем ранее, 2 сентября, основатели британской рок-группы Placebo Брайан Молко и Стефан Олсдал сообщили, что не выступят в Казахстане. Их концерт должен был состояться 8 сентября на фестивале Park Live Festival в Алматы. По словам артистов, отмена состоялась по "веским косвенным причинам", не связанными с профессионализмом организаторов.

А 31 августа на концерте популярной группы "Ирина Кайратовна" в Актобе образовалась новая семейная пара. В перерыве между выступлениями фанат группы по имени Андрей поднялся на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Под громкие аплодисменты Валентина поднялась на сцену, где сначала выслушала любовные признания в свой адрес, а затем получила заветное кольцо. На глазах публики она ответила согласием, чем сорвала еще больше оваций у многочисленных свидетелей поступка ее будущего супруга.

Читайте также

Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой
Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год Концерты Артисты Музыканты Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: