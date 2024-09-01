На концерте группы "Ирина Кайратовна" возникла новая семья

31 августа на концерте популярной группы в городе Актобе образовалась новая семейная пара, сообщает Zakon.kz.

В перерыве между выступлениями фанат группы по имени Андрей поднялся на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Под громкие аплодисменты Валентина поднялась на сцену, где сначала выслушала любовные признания в свой адрес, а затем получила заветное кольцо.

На глазах публики она ответила согласием, чем сорвала еще больше оваций у многочисленных свидетелей поступка ее будущего супруга.

"Ну вот, а говорят, что "Ирина Кайратовна" портит молодежь... Мы соединяем сердца", – с гордостью прокомментировал солист группы Алдияр Жапарханов.

На этом щедрость музыкантов не закончилась. Они предложили паре исполнить свой первый танец в новом статусе прямо в центре сцены.

Днями ранее Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост своей сестренке.