Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На концерте группы "Ирина Кайратовна" возникла новая семья

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 08:38 Фото: pixabay
31 августа на концерте популярной группы в городе Актобе образовалась новая семейная пара, сообщает Zakon.kz.

В перерыве между выступлениями фанат группы по имени Андрей поднялся на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Под громкие аплодисменты Валентина поднялась на сцену, где сначала выслушала любовные признания в свой адрес, а затем получила заветное кольцо.

На глазах публики она ответила согласием, чем сорвала еще больше оваций у многочисленных свидетелей поступка ее будущего супруга.

"Ну вот, а говорят, что "Ирина Кайратовна" портит молодежь... Мы соединяем сердца", – с гордостью прокомментировал солист группы Алдияр Жапарханов.

На этом щедрость музыкантов не закончилась. Они предложили паре исполнить свой первый танец в новом статусе прямо в центре сцены.

Днями ранее Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост своей сестренке.

Читайте также

Миядзаки
Хаяо Миядзаки стал лауреатом "азиатской Нобелевской премии"
Фильм
Вышел тизер продолжения известного сериала
Алия Абди
Актобе Ирина Кайратовна 2024 год Концерты Семья Казахстанский шоу-бизнес Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
&quot;Казахстанский Юра Шатунов&quot; раскрыл секрет своих хитов
"Казахстанский Юра Шатунов" раскрыл секрет своих хитов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: