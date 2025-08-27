#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Алматы отменили концерт белорусского певца Макса Коржа

музыканты, певцы, Беларусь, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 00:52 Фото: Instagram/maxkorzhmus
В Алматы вновь отменили концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа, который должен был пройти 6 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Дирекции спортивных сооружений мегаполиса пояснили, что концерт звезды, который планировался на территории Центрального стадиона, не состоится.

"Согласно внутренним правилам Дирекции договоры на проведение культурно-массовых мероприятий заключаются только при наличии полного пакета разрешительной документации, выданной компетентными органами", – отметили в ведомстве.

В сообщении указано, что до предполагаемой даты концерта осталось совсем немного, а подготовка такой площадки требует от 10 до 20 дней. При этом, артист до сих пор не предоставил в Дирекцию все необходимые документы, которые могли бы служить основанием для заключения договора.

"В связи с этим проведение мероприятия представляется невозможным как с юридической, так и с технической точки зрения", – пояснили в ведомстве.

В Дирекции добавили, что регулярное проведение масштабных концертов с участием десятков тысяч зрителей оказывает значительную нагрузку на газон, что негативно сказывается на качестве проведения футбольных матчей, а Центральный стадион в ближайший период будет сосредоточен на своем профильном предназначении – спортивных событиях.

"Арену ждут ключевые матчи, включая выступления футбольного клуба "Кайрат" в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА. Накануне команда одержала историческую победу над шотландским "Селтиком", что подчёркивает новые амбиции и требует безупречной подготовки арены", – подытожили в Дирекции.

Все вопросы, связанные с возвратом билетов, казахстанцам предлагают адресовать организаторам концерта и в места их приобретения.

Ранее выступление Макса Коржа уже отменяли в Алматы осенью 2024 года. По словам певца, концерт не состоялся по техническим причинам, поскольку у Центрального стадиона мегаполиса было слишком плотное расписание из спортивных событий, которое не оставляло времени на подготовку площадки.  

Андрей Дюсупов
