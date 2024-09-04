По "Гарри Поттеру" сняли кондитерское шоу
Фото: Instagram/harrypotter
Появилась видео-версия кондитерского шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки", сообщает Zakon.kz.
В ролике повара готовят блюда, вдохновленные вселенной "Гарри Поттера": сладкого феникса Фоукса, машину Уизли на Гремучей иве, поле для квиддича и дементоров. Также можно увидеть некоторых героев серии фильмов.
Известно, что премьера состоится до конца осени, но точная дата не называется.
А в России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript