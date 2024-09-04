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По "Гарри Поттеру" сняли кондитерское шоу

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 02:20 Фото: Instagram/harrypotter
Появилась видео-версия кондитерского шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки", сообщает Zakon.kz.

В ролике повара готовят блюда, вдохновленные вселенной "Гарри Поттера": сладкого феникса Фоукса, машину Уизли на Гремучей иве, поле для квиддича и дементоров. Также можно увидеть некоторых героев серии фильмов.

Известно, что премьера состоится до конца осени, но точная дата не называется.

А в России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука".

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