Книгу о женских сексуальных фантазиях выпустила известная актриса
Фото: Х/GillianA
Актриса Джиллиан Андерсон выпустила книгу "Want", в которой собрано более 170 сексуальных фантазий женщин со всего мира, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось из публикаций актрисы на ее странице в Instagram, в начале 2023 года она призвала женщин написать ей письма и анонимно рассказать о самых сокровенных сексуальных фантазиях, а также указать свою сексуальную идентичность, возраст, доход и семейное положение. Андерсон получила почти две тысячи писем со всего мира.
Вместе с издателями она распределила часть историй по 13 главам:
- "Быть обожаемой";
- "Исследование";
- "Власть и подчинение";
- "Наблюдатели и наблюдаемые" и другим.
По словам актрисы, некоторые истории женщин были трогательными, а другие, наоборот, делились яркими фантазиями. Сама актриса тоже оставила анонимную фантазию в своем сборнике.
Фото: Х/GillianA
А известная супермодель выступит на показе Victoria’s Secret после долгого перерыва.
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