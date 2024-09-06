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Книгу о женских сексуальных фантазиях выпустила известная актриса

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 20:17 Фото: Х/GillianA
Актриса Джиллиан Андерсон выпустила книгу "Want", в которой собрано более 170 сексуальных фантазий женщин со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось из публикаций актрисы на ее странице в Instagram, в начале 2023 года она призвала женщин написать ей письма и анонимно рассказать о самых сокровенных сексуальных фантазиях, а также указать свою сексуальную идентичность, возраст, доход и семейное положение. Андерсон получила почти две тысячи писем со всего мира.

Вместе с издателями она распределила часть историй по 13 главам:

  • "Быть обожаемой";
  • "Исследование";
  • "Власть и подчинение";
  • "Наблюдатели и наблюдаемые" и другим.

По словам актрисы, некоторые истории женщин были трогательными, а другие, наоборот, делились яркими фантазиями. Сама актриса тоже оставила анонимную фантазию в своем сборнике.

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 20:17

Фото: Х/GillianA

А известная супермодель выступит на показе Victoria’s Secret после долгого перерыва.

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