Книги о Казахстане выпустили в Южной Корее

Две книги, "Казахское национальное священное жилище" и "Три друга" выпустили в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

В библиотеки и книжные магазины Южной Кореи поступили два издания произведений о Казахстане. Первое, посвященное юрте, издал Азиатский культурный центр. "Казахское национальное священное жилище" рассказывает об убранстве и сакральном смысле юрты.

Вторая книга, автором которой выступил писатель Ким Хэ Вон, написана по мотивам казахской народной сказки "Три друга". Оба издания опубликованы на корейском языке и снабжены иллюстрациями, передает 24kz.

"По сказке "Три друга" был поставлен кукольный спектакль. В нем показана история трех друзей: козленка, барашка и теленка, которым интересно, куда исчезает ночью солнце, и они отправляются его искать. Для того, чтобы дети могли не только увидеть постановку, но и прочитать, мы выпустили книгу с иллюстрациями" Квон Сон А, руководитель департамента фонда Азиатского культурного центра

Книгу выпустили тиражом в тысячу экземпляров.

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