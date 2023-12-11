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Книги о Казахстане выпустили в Южной Корее

Книги о Казахстане выпустили в Южной Корее Фото: скриншот с видео
Две книги, "Казахское национальное священное жилище" и "Три друга" выпустили в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

В библиотеки и книжные магазины Южной Кореи поступили два издания произведений о Казахстане. Первое, посвященное юрте, издал Азиатский культурный центр. "Казахское национальное священное жилище" рассказывает об убранстве и сакральном смысле юрты.

Вторая книга, автором которой выступил писатель Ким Хэ Вон, написана по мотивам казахской народной сказки "Три друга". Оба издания опубликованы на корейском языке и снабжены иллюстрациями, передает 24kz.

"По сказке "Три друга" был поставлен кукольный спектакль. В нем показана история трех друзей: козленка, барашка и теленка, которым интересно, куда исчезает ночью солнце, и они отправляются его искать. Для того, чтобы дети могли не только увидеть постановку, но и прочитать, мы выпустили книгу с иллюстрациями" Квон Сон А, руководитель департамента фонда Азиатского культурного центра

Книгу выпустили тиражом в тысячу экземпляров.

Ранее педагог из Кокшетау рассказала о том, как пишет книги для подростков и помогает им найти ответы на вечные вопросы.

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