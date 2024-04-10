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Памела Андерсон выпустит собственную книгу рецептов

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 07:13 Фото: Instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон выпустит собственную книгу рецептов "I love you: Recipes from the Heart", которая изначально создавалась в качестве подарка на новоселье для сыновей и подруг. Издание выйдет 15 октября, но уже доступно к предзаказу, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Спасателей Малибу" поделилась новостью на своей странице в Instagram. Кадры для книги частично снимали на собственной кухне актрисы, которую сравнивают с "приземленным семейным сказочным королевством".

Книга, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 07:13

Фото: Instagram/pamelaanderson

В сборник вошли любимые рецепты на основе растений и рассказы о садоводстве и дизайне, поскольку Андерсон уже несколько десятилетий готовит блюда исключительно из растительной пищи.

"В кулинарной книге не будет ничего вычурного, только семейные рецепты на основе натуральных продуктов. Не могу дождаться, когда она появится во всех семьях, от нашей до вашей", – делится актриса в социальных сетях.

В книге также встретятся рисунки самой актрисы и заметки о том, как превратить ведение домашнего хозяйства в удовольствие с помощью развлечений, а также советы по садоводству.

В начале месяца стало известно, что американо-британский режиссер Кристофер Нолан будет посвящен в рыцари, а его супруга Эмма Томас получит титул дамы.

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