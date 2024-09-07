Селена Гомес стала одной из самых молодых миллиардерш: на чем она заработала состояние

Певица Селена Гомес стала одной из самых молодых миллиардерш в США, которые сделали свое имя сами. Эксперты оценили ее состояние в 1,3 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным Bloomberg, часть состояния 32-летняя звезда заработала благодаря пению, партнерству с брендами и актерскому мастерству, но львиная доля доходов связана с собственным брендом косметики Rare Beauty, который популярен среди влиятельных блогеров и подростков.

Кроме того, популярность Гомес в Instagram делает ее третьей по количеству подписчиков после футбольных икон Криштиану Роналду (638 миллионов) и Лионеля Месси (504 миллиона). Это, безусловно, помогает ей зарабатывать и на рекламных контрактах. В частичности, от Puma Гомес получила 30 миллионов долларов, а от Coach – 10 миллионов.

Селена также получает доход от собственного сериала "Убийства в одном здании" на канале Hulu, который продлили на пятый сезон, где она зарабатывает порядка шести миллионов долларов за сезон.

В конце августа 2024 года Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с другом Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Папарацци засняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, на безымянном пальце правой руки у Гомес было золотое кольцо.