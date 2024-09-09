Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Семее выбрали самую красивую девушку 2024 года

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 07:25 Фото: Instagram/inkarsezim_semey
8 августа в городском дворце культуры прошел ежегодный конкурс красоты "Miss Semey – 2024", сообщает Zakon.kz.

В числе 10 конкурсанток победительницей стала 18-летняя Таисия Карабаева.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 07:25

Фото: Instagram/inkarsezim_semey

Как пишет Telegram-канал ABAY NEWS, она по образованию – фельдшер. Также стало известно, что подготовка к конкурсу началась еще в мае этого года.

Днями ранее казахстанский фильм "Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда" отобрали на международный кинофестиваль.

Читайте также

Огород
Дэвид Бекхэм показал фанатам свой огород
Пугачева, Челобанов, Россия
Бывший возлюбленный Пугачевой не платил налоги и собрался вернуться на сцену
Моргенштерна могут арестовать
Против рэпера Моргенштерна завели уголовное дело за посты в соцсети
Алия Абди
Семей 2024 год Модельный бизнес Конкурсы красоты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Всемирные игры кочевников, открытие, церемония
Токаев выступил на открытии V Всемирных игр кочевников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: