В Семее выбрали самую красивую девушку 2024 года

8 августа в городском дворце культуры прошел ежегодный конкурс красоты "Miss Semey – 2024", сообщает Zakon.kz.

В числе 10 конкурсанток победительницей стала 18-летняя Таисия Карабаева.

Фото: Instagram/inkarsezim_semey

Как пишет Telegram-канал ABAY NEWS, она по образованию – фельдшер. Также стало известно, что подготовка к конкурсу началась еще в мае этого года.

Днями ранее казахстанский фильм "Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда" отобрали на международный кинофестиваль.