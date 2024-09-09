В Семее выбрали самую красивую девушку 2024 года
Фото: Instagram/inkarsezim_semey
8 августа в городском дворце культуры прошел ежегодный конкурс красоты "Miss Semey – 2024", сообщает Zakon.kz.
В числе 10 конкурсанток победительницей стала 18-летняя Таисия Карабаева.
Фото: Instagram/inkarsezim_semey
Как пишет Telegram-канал ABAY NEWS, она по образованию – фельдшер. Также стало известно, что подготовка к конкурсу началась еще в мае этого года.
Днями ранее казахстанский фильм "Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда" отобрали на международный кинофестиваль.
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