В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города
Фото: Instagram/x.nuraiainabek.x
12 сентября стала известна победительница конкурса красоты "MISS SHYMKENT 2025", сообщает Zakon.kz.
Победу в конкурсе "MISS SHYMKENT 2025" присудили 19-летней Нурай Айнабек. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта конкурса. Радостью победительница поделилась и на своей странице в Instagram, добавив титул в шапку профиля.
В финале конкурса звание за главный титул оспаривали 15 участниц. Помимо дефиле и костюмов им была предоставлена возможность блеснуть перед зрителями талантами и эрудицией.
На своей странице в Facebook, организаторы поблагодарили конкурсанток.
"Благодарим за профессионализм, вклад и вдохновение в создании главного события красоты нашего города!" – говорится в сообщении.
