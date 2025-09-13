#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города

&quot;Мисс Шымкент - 2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 04:25 Фото: Instagram/x.nuraiainabek.x
12 сентября стала известна победительница конкурса красоты "MISS SHYMKENT 2025", сообщает Zakon.kz.

Победу в конкурсе "MISS SHYMKENT 2025" присудили 19-летней Нурай Айнабек. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта конкурса. Радостью победительница поделилась и на своей странице в Instagram, добавив титул в шапку профиля.

В финале конкурса звание за главный титул оспаривали 15 участниц. Помимо дефиле и костюмов им была предоставлена возможность блеснуть перед зрителями талантами и эрудицией.

На своей странице в Facebook, организаторы поблагодарили конкурсанток.

"Благодарим за профессионализм, вклад и вдохновение в создании главного события красоты нашего города!" – говорится в сообщении.

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова, которая недавно решила продолжить спортивную карьеру на Родине, показала подписчикам в Instagram своего нового тренера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл
Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
Культура и шоу-бизнес
08:40, Сегодня
Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
Письмо Фрэнка Синатры о похищении сына выставили на аукцион
Культура и шоу-бизнес
08:28, Сегодня
Письмо Фрэнка Синатры о похищении сына выставили на аукцион
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: