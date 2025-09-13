В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города

12 сентября стала известна победительница конкурса красоты "MISS SHYMKENT 2025", сообщает Zakon.kz.

Победу в конкурсе "MISS SHYMKENT 2025" присудили 19-летней Нурай Айнабек. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта конкурса. Радостью победительница поделилась и на своей странице в Instagram, добавив титул в шапку профиля.

В финале конкурса звание за главный титул оспаривали 15 участниц. Помимо дефиле и костюмов им была предоставлена возможность блеснуть перед зрителями талантами и эрудицией.

На своей странице в Facebook, организаторы поблагодарили конкурсанток.

"Благодарим за профессионализм, вклад и вдохновение в создании главного события красоты нашего города!" – говорится в сообщении.

