Путин присвоил особое звание "голосу" Степашки из "Спокойной ночи, малыши"

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки Наталье Голубенцевой, которая исполняла роль зайца Степашки в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!" на протяжении 50 лет, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовых документов.

В документе отмечено, что Голубенцева "награждена за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

1 сентября 2024 года передаче "Спокойной ночи, малыши!" исполнилось 60 лет. Программа для детей является одной из старейших телепередач из ныне выходящих в эфир на российском телевидении. Герои телепередачи Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша стали одни из самых узнаваемых персонажей.

Впервые Степашка появился в 1970 году и был самым любимым героем Леонида Брежнева.

В 2022 году в Израиле на 65-м году жизни умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю.