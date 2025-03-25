Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!"

В возрасте 88 лет умерла актриса и кукловод Галина Марченко, подарившая голос кукле Каркуше в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", сообщает Zakon.kz.

Об заявили представители телепередачи.

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", – говорится в сообщении.

Актриса исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!", в каждую куклу вкладывая частицу своей души, а 1998 году Марченко начала озвучивать Каркушу.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса Ольга Лысенко.