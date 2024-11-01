Данэлия Тулешова впечатлила смелым нарядом на Хэллоуин

18-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова опубликовала ряд фотографий с праздничного вечера в честь праздника Хэллоуин. Финалистка шоу "Америка ищет таланты" примерила образ женщины-кошки из известнейших комиксов про Бэтмена, сообщает Zakon.kz.

Снимки молодая певица разместила сегодня, 1 ноября 2024 года, на странице в Instagram.

"В последнее время мало что писала, потому что была слишком занята спасением города", – говорится в описании к посту.

Костюм пришелся по душе армии фанатов. Впрочем, если большинство оставляли положительные отзывы о выборе образа. То нашлись и те, кто сокрушался о том, как Данэлия быстро повзрослела.

К празднику в этом году постарались многие. К примеру, 61-летняя американская актриса Деми Мур опубликовала жуткие фотографии. Она разместила снимки, снятые во время съемок нашумевшего фильма "Субстанция". Также Айжан Байзакова со своим супругом Арыстаном Нурбеком на Хэллоуин сняли видео с перевоплощением в главных героев известного фильма "Семейка Аддамс".