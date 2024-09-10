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В Уральске выбрали самую красивую девушку года

Самую красивую девушку года выбрали в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 19:33 Фото: Оксаны Катковой
9 сентября в Уральске в рамках ежегодного конкурса 30-летнюю Алму Хабулову выбрали самой красивой девушкой 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", девушка родом из Аксая, но выросла в Уральске. Закончила университет КИМЭП (Алматы) по двум специальностям: менеджмент и маркетинг. После окончания вуза на протяжении 10 лет жила и работала в Алматы, но после решила вернуться в свой родной город, чтобы быть ближе к родным.

Как уточняется, в данный момент молодая девушка помогает родным в ведении семейного бизнеса, а также на постоянной основе снимается в рекламе, озвучивает ролики и ведет видеообзоры.

"По жизни иду с девизом: абсолютно все искренние мечты сбываются. Просто для исполнения некоторых еще не наступило время", – рассказала Мисс Уральск.

Ранее в Семее выбрали самую красивую девушку 2024 года.

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