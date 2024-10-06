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Обладательница титула "Мисс Уральск-2024" проголосовала на референдуме

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 16:56 Фото: Instagram/alma.kkh
Победительница конкурса красоты Алма Хабулова проголосовала на референдуме в городе Уральске, сообщает Zakon.kz.

На избирательный участок №321 "Мисс Уральск" прибыла не одна. Компанию ей составили "Мисс Ақжайық" Алинур Нуржан и "Вице-мисс Уральск" София Габдуллина. Об этом пишет Telegram-канал "Мой город".

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 16:56

Фото: Telegram/Мой город

Совсем недавно они получили титул главных красавиц Приуралья и теперь готовятся представлять регион на республиканском конкурсе. Со слов победительниц конкурсов красоты, конкурсы сейчас изменились. И внешняя красота – не самое главное в них.

"Как победительницы мы должны олицетворять не только красоту нашего края, но и разносторонность, прогрессивность взглядов молодежи. Мы считаем, что голосование на референдуме – это в первую очередь право каждого гражданина, и нужно пользоваться им", – поделились девушки.

В день референдума в Уральске женился местный энергетик, также проголосовали уральские создатели электрокара.

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