"Вскружила голову молодому": Мадина Садвакасова о том, почему не показывает мужа

44-летняя казахстанская поп-певица Мадина Садвакасова и ее супруг Олжас Смагулов отмечают 10-ю годовщину свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница поделилась радостной новостью с поклонниками и рассказала о негативных отзывах со стороны общества из-за разницы в возрасте с мужем.

В подписи к свадебному видео заслуженный деятель Казахстана отметила, что 2 февраля 2014 года она резко "постарела".

"Превратилась в ту, которая вскружила голову молодому парню и не вышла за своего ровесника. В тот момент я услышала много плохих слов о себе. Теперь говорят: "Какая красивая пара!", "Почему она не ходит на тои вместе с Олжасом?", "Почему не выкладывает мужа в Instagram?". Мадина Садвакасова

В заключении она напомнила всем о быстротечности времени.

"Ох, время. Как быстро оно летит! С 10-летней годовщиной нас!" Мадина Садвакасова

Комментаторы присоединились к поздравлениям и отметили, что всем невозможно угодить.

Победительница молодежного конкурса "Жас Канат" вышла замуж в 2014 году. Позднее она сообщила, что муж моложе ее на семь лет.

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