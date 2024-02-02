Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Вскружила голову молодому": Мадина Садвакасова о том, почему не показывает мужа

"Вскружила голову молодому": Мадина Садвакасова о том, почему не показывает мужа Фото: Instagram/sadvakasovamadina
44-летняя казахстанская поп-певица Мадина Садвакасова и ее супруг Олжас Смагулов отмечают 10-ю годовщину свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница поделилась радостной новостью с поклонниками и рассказала о негативных отзывах со стороны общества из-за разницы в возрасте с мужем.

В подписи к свадебному видео заслуженный деятель Казахстана отметила, что 2 февраля 2014 года она резко "постарела".

"Превратилась в ту, которая вскружила голову молодому парню и не вышла за своего ровесника. В тот момент я услышала много плохих слов о себе. Теперь говорят: "Какая красивая пара!", "Почему она не ходит на тои вместе с Олжасом?", "Почему не выкладывает мужа в Instagram?".Мадина Садвакасова

В заключении она напомнила всем о быстротечности времени.

"Ох, время. Как быстро оно летит! С 10-летней годовщиной нас!"Мадина Садвакасова

Комментаторы присоединились к поздравлениям и отметили, что всем невозможно угодить.

Победительница молодежного конкурса "Жас Канат" вышла замуж в 2014 году. Позднее она сообщила, что муж моложе ее на семь лет.

Материал по теме

Мадину Садвакасову пристыдили за декольте

В ноябре 2023 года Садвакасова рассказала пять неизвестных фактов о себе.

Читайте также

Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом
Айсултан Сеитов спел дуэтом с Кайратом Нуртасом
Динара Сатжан призвала не жалеть себя
Динара Сатжан призвала не жалеть себя
Али Окапов планирует снять фильм про маму - Розу Рымбаеву
Али Окапов планирует снять фильм про маму – Розу Рымбаеву
Анастасия Московчук
Садвакасова Мадина Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Нурболат Дакебаев
Избивший водителя скорой помощи мужчина записал видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: