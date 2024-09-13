Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын раскрыла личность "мужа"

Казахстанская актриса Альмира Турсын, которую на днях все поздравляли с замужеством, "раскрыла карты" о том, за кого она "вышла замуж", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, свадьба на самом деле была сыграна в кино. А ее "мужем" стал актер Дастен Шакиров. Актеры сыграли главные роли в фильме "Моя половина".

"А вот и жених… Муж! Благодарю всех и каждого за ваши поздравления, пожелания, добрые и теплые слова! Аминь. Принимаю! Верю в силу намерения, пожеланий и доброго отношения! И мы желаем вам и вашим семьям бесконечной любви, дружбы, взаимопонимания, счастья, благополучия… пока смерть не разлучит вас! А никаких разводов, разборок, раздела имущества", – написала Альмира Турсын.

Ее подписчики оценили шутку:

Капец прогрели.

Я думала, вы после фильма ржи вправду поженились. Очень красивая пара на самом деле.

Эх, знала про то, что это фильм, но до последнего надеялась.

Уверена, что у вас будет не менее красивая свадьба. Ждем, когда вам сделают настоящее предложение.

А я так верила, буду ждать настоящей свадьбы!

Вот это разогрев. А то я в своей голове уже свой сериал додумала.

Развод года.

11 сентября исполнительница главной роли в фильме "Томирис" Альмира Турсын опубликовала видео в свадебном платье, чем вызвала волну поздравлений, а также вопросов об избраннике.