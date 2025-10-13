#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Томирис" Альмира Турсын спустя 12 лет вновь станет мамой

Альмира Турсын, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 13:37 Фото: Instargam/almiratursyn
Казахстанская актриса Альмира Турсын, исполнившая в фильме "Томирис" главную роль царицы массагетов, поделилась с подписчиками одной хорошей новостью. Знаменитость готовится стать мамой во второй раз, сообщает Zakon.kz.

Блогер опубликовала серию красивых снимков с фотосессии 12 октября 2025 года.

Турсын подчеркивает, что рассказывает счастливую новость с трепетом и радостью.

"Спустя 12 лет готовлюсь вновь стать мамой! Слава и благодарность Богу за это чудо и счастье!"Альмира Турсын

О личной жизни актрисы известно мало. Чтобы сразу заглушить интерес подписчиков и их вопросы, Турсын выступила с заявлением:

"Я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими! Далее можно без подробностей, бережно храню личное, потому что верю, что "счастье любит тишину!"

Также знаменитость уточнила, что принимает участие в "беременной" фотосессии впервые.

Уже на следующий день, 13 октября, последовала серия других фото с благодарностью за поздравления.

"Мои родные, любимые, друзья, инста-достар! Благодарю всех-всех за поздравления, пожелания, благословения, добрые и теплые слова! Заряжаю пост на беременность!"Альмира Турсын

Свои добрые пожелания под постами оставили также и звезды казахстанского шоу-бизнеса. К примеру, певица Луина, ведущая Динара Сатжан, шахматистка Жансая Абдумалик, продюсер Баян Алагузова и другие.

Ранее мы рассказывали, что известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала новое видео с младшими дочками. В кадре Алиса и Алма, недавно отметившие годик, активно интересуются брендовыми вещами из маминой гардеробной.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
