Миллиардные сборы: казахстанское кино продолжает ставить рекорды

За четыре месяца 2025 года отечественные фильмы собрали бокс-офис больше 10 млрд тенге, и популярность казахстанского кино не снижает темпы, сообщает Zakon.kz.

Казалось бы, 2024 год стал пиковым по кассовым сборам, однако начало 2025-го показало, что делать подобные выводы преждевременно: интерес зрителей к отечественным проектам неуклонно растет.

Согласно данным дистрибьюторов Казахстана (Meloman Entertainment, Asana Film, Sulpak Cinema), бокс-офис казахстанских проектов в 2022 году составил 9,5 млрд тенге, в 2023-м – 15,2 млрд, а в 2024-м – 23 млрд. И если в прошлом году доля казахстанского кино от общего валового сбора (в том числе проекты голливудских студий) составила 50%, то в 2025-м кинопоказчики прогнозируют не менее 60%, а итоговые сборы за год вполне могут перейти отметку в 30 млрд тенге. Свидетельством тому выступают цифры.

По состоянию на 30 апреля с января по апрель 2025 года в прокате кинотеатров побывало 37 казахстанских картин, общие кассовые сборы составляют свыше 10 млрд тенге. Учитывая тот факт, что средний бюджет казахстанской картины составляет 100 млн, 70% фильмов не смогли окупить свои затраты, 16% вернули вложенные средства и лишь 14% получили доход.

Как отмечает генеральный продюсер Tiger Films Ерлан Бухарбаев, в 2025 году, в частности, студия Tiger Films выпустила четыре картины. Только одной из них удалось получить доход. Еще один фильм вернул вложенные средства, а оставшиеся два оказались абсолютно провальными.

В продолжение Ерлан Бухарбаев подчеркивает, подобный расклад характеризует сферу кинопоказа во всем мире.

"70-75% проектов, выпущенных в Голливуде, не возвращают свои вложения, только 10% дают сверхдоход. Такая же закономерность присутствует и в казахстанском кино. Поэтому мы всегда предупреждаем молодых кинематографистов, которые только вступают в индустрию, что необходимо брать в расчет самый негативный сценарий, так как не каждая картина находит отклик у зрителей. И даже прекрасные взаимоотношения с сетями не могут гарантировать успех той или иной картины", – говорит он.

Фото: Kinopark&Kinoplexx theatres

Согласно данным системы отчетности Rentrak и дистрибьюторов, среди фильмов 2025 года, которые получили доход, оказались:

"Молда" с кассовым сбором в 1,5 млрд тенге;

"Патруль. Последний приказ" с результатом в 1,4 млрд тенге;

криминальная драма "Рэкетир 3" с бокс-офисом 1,1 млрд тенге.

Несмотря на столь динамичное начало года и обилие фильмов, летний период, увы, не может похвастаться таким же плотным графиком премьер. Июнь, июль и август все еще остаются самыми непопулярными месяцами у локальных производителей кино. Даты своих релизов обозначили лишь в студии Tiger Films.

"К сожалению, мы все еще единственные, кто не боится ставить свои фильмы в этот рискованный период. Дабы закрыть прокатные дыры, которые образуются в кинотеатрах из-за отсутствия контента, в указанный период мы выпускаем три комедии: "Остров" (30 мая), "Биік сезім" (19 июня), "Байдың баласы" (17 июля)" – резюмирует Ерлан Бухарбаев.

Партнерский материал