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57-летний Венсан Кассель разместил архивные фото со старшей дочерью

57-летний Венсан Кассель разместил архивные фото со старшей дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 17:07 Фото: Instagram/vincentcassel
Известный французский актер и продюсер Венсан Кассель публично поздравил старшую дочь с днем рождения. Также он опубликовал архивные фото с первенцем от Моники Беллуччи, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 12 сентября сказано:

"С днем рождения, моя любовь! 20 лет назад ты сделала меня счастливым и гордым отцом. Я люблю тебя больше всего на свете".

Дева Кассель является известной фотомоделью. Она уже принимала участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana, Jacquemus и других.

Ранее сообщалось, что 74-летняя народная и эстрадная певица Надежда Бабкина заявила об интересном опыте за всю свою творческую деятельность. Как оказалось, телеведущая впервые за 55 лет споет с роботом.

Анастасия Московчук
Франция 2024 год День рождения Социальные сети Актеры Кино Семья
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