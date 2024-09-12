57-летний Венсан Кассель разместил архивные фото со старшей дочерью

Известный французский актер и продюсер Венсан Кассель публично поздравил старшую дочь с днем рождения. Также он опубликовал архивные фото с первенцем от Моники Беллуччи, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 12 сентября сказано:

"С днем рождения, моя любовь! 20 лет назад ты сделала меня счастливым и гордым отцом. Я люблю тебя больше всего на свете".

Дева Кассель является известной фотомоделью. Она уже принимала участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana, Jacquemus и других.

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