Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун опубликовала видео матери в синяках
Фото: скриншот видео
Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала видео с матерью после госпитализации, сообщает Zakon.kz.
В ролике в Instagram мать Стоун поздравляет всех с Днем святого Валентина. 92-летняя женщина покрыта синяками и кровоподтеками. Как выяснилось, мать упала, поэтому была вынуждена лечь в больницу. Подробности ее самочувствия и самого происшествия неизвестны.
"Это стойкость, наследие характера. Это о том, как встаешь после падения в 92 года. Мамочка-чемпионка", – поделилась артистка.
Поклонники актрисы поддержали ее в комментариях:
– Поскорее поправляйся! Напоминает мне мою бабушку.
– Просто жалею ее. Скорейшего выздоровления.
– Супер мама!
В 2018 году Шэрон Стоун перенесла инсульт. А в 2001 году она перенесла девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный инсульт. Актриса рассказывала, что после него лишилась ролей в Голливуде из-за проблем с памятью. По ее словам, восстановление после заболевания заняло не один год.
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