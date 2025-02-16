Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун опубликовала видео матери в синяках

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала видео с матерью после госпитализации, сообщает Zakon.kz.

В ролике в Instagram мать Стоун поздравляет всех с Днем святого Валентина. 92-летняя женщина покрыта синяками и кровоподтеками. Как выяснилось, мать упала, поэтому была вынуждена лечь в больницу. Подробности ее самочувствия и самого происшествия неизвестны.

"Это стойкость, наследие характера. Это о том, как встаешь после падения в 92 года. Мамочка-чемпионка", – поделилась артистка.

Поклонники актрисы поддержали ее в комментариях:

– Поскорее поправляйся! Напоминает мне мою бабушку. – Просто жалею ее. Скорейшего выздоровления. – Супер мама!

В 2018 году Шэрон Стоун перенесла инсульт. А в 2001 году она перенесла девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный инсульт. Актриса рассказывала, что после него лишилась ролей в Голливуде из-за проблем с памятью. По ее словам, восстановление после заболевания заняло не один год.