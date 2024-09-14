66-летний Дольф Лундгрен похвастался молодой женой и взрослыми дочками
Фото: Instagram/dolphlundgren
Голливудский актер Дольф Лундгрен появился на публике с 28-летней женой и взрослыми дочками. Они позировали возле живой изгороди в ресторане, и артист поделился снимком в личном блоге, сообщает Zakon.kz.
"Работаю над новым интересным проектом с тремя дамами моей жизни", – трогательно подписал фотографию Лундгрен.
Лундгрен и фитнес-инструктор Эмма Крокдал (на снимке слева) поженились летом 2023 года. У них была скоромная церемония на греческом острове Миконос. Пара познакомилась в тренажерном зале. По словам супруги артиста, она тогда не знала о популярности Лундгрена и не пыталась "познакомиться с ним поближе". В июне 2020 года "Универсальный солдат" сделал предложение своей возлюбленной.
Актер был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, у пары в браке родились две дочери: в 1996 году – Ида и в 2001 году – Грета. В 2011 году супруги объявили о разводе.
Свадьбе Дольфа предшествовала его борьба с онкологией. Лундгрен рассказал, что у него впервые диагностировали рак легких в 2015 году.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript