Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

66-летний Дольф Лундгрен похвастался молодой женой и взрослыми дочками

Дольф Лундгрен, актер, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 13:21 Фото: Instagram/dolphlundgren
Голливудский актер Дольф Лундгрен появился на публике с 28-летней женой и взрослыми дочками. Они позировали возле живой изгороди в ресторане, и артист поделился снимком в личном блоге, сообщает Zakon.kz.
"Работаю над новым интересным проектом с тремя дамами моей жизни", – трогательно подписал фотографию Лундгрен.

Лундгрен и фитнес-инструктор Эмма Крокдал (на снимке слева) поженились летом 2023 года. У них была скоромная церемония на греческом острове Миконос. Пара познакомилась в тренажерном зале. По словам супруги артиста, она тогда не знала о популярности Лундгрена и не пыталась "познакомиться с ним поближе". В июне 2020 года "Универсальный солдат" сделал предложение своей возлюбленной.

Актер был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, у пары в браке родились две дочери: в 1996 году – Ида и в 2001 году – Грета. В 2011 году супруги объявили о разводе.

Свадьбе Дольфа предшествовала его борьба с онкологией. Лундгрен рассказал, что у него впервые диагностировали рак легких в 2015 году.

Читайте также

Риз Уизерспун, дети
Риз Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет
Наталья Аринбасарова, актриса, кино
Заслуженную артистку Казахстана госпитализировали в Москве после падения
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Актеры Кино
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: