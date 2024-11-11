Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки
Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила показать во всей красе дочку Матильду, сообщает Zakon.kz.
Сделала она это в рамках своего традиционно поста с разными вариациями одежды.
"Луковая неделя, где один из образов не мой! Матильда Петросян врывается в луковую подборку", – подписала фото Татьяна Брухунова.
Фото можно назвать редким, потому что до этого супруга юмориста нечасто показывала дочку.
У пары двое детей – сын Ваган и дочь Матильда. В марте 2024 года Татьяна Брухунова шокировала поклонников новостью о том, что они с Петросяном стали родителями во второй раз.
13 октября 2024 года Брухунова в честь годика Матильды опубликовала фото своей беременности.
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