Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки

35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила показать во всей красе дочку Матильду, сообщает Zakon.kz.

Сделала она это в рамках своего традиционно поста с разными вариациями одежды.

"Луковая неделя, где один из образов не мой! Матильда Петросян врывается в луковую подборку", – подписала фото Татьяна Брухунова.

Фото можно назвать редким, потому что до этого супруга юмориста нечасто показывала дочку.

У пары двое детей – сын Ваган и дочь Матильда. В марте 2024 года Татьяна Брухунова шокировала поклонников новостью о том, что они с Петросяном стали родителями во второй раз.

13 октября 2024 года Брухунова в честь годика Матильды опубликовала фото своей беременности.