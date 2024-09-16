27-летняя девушка Венсана Касселя объявила о беременности

Бразильская модель Нара Баптиста публично заявила о беременности. Возлюбленная французского актера Венсана Касселя рассказала об этом радостном событии на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Баптиста, облаченная в черное обтягивающее платье, оставила небольшую подпись под снимками:

"Мама ждет тебя".

Примечательно, что для продюсера это будет четвертый ребенок. От первого брака с Моникой Беллуччи у актера двое детей – 20-летняя Дева и 14-летняя Леони Кассель. Во втором браке с Тиной Кунаки в 2019 году родилась третья дочь Амазони.

Сам же будущий отец пока никак не отреагировал на эту публикацию.

Однако он разместил ссылку на совместный снимок.

Несколько дней ранее Кассель разместил архивные фото со старшей дочерью.