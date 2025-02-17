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Культура и шоу-бизнес

Возлюбленная Венсана Касселя похвасталась фигурой после родов

Модель , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 19:27 Фото: Instagram/narahbaptista
В начале 2025 года французский актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. У него и бразильской модели Нары Баптисты родился сын. Спустя всего месяц после появления ребенка на свет Баптиста порадовала поклонников снимком в бикини, сообщает Zakon.kz.

Селфи в купальнике модель поделилась в Reels. Как видно по фото, она находится в прекрасной форме.

Фото: Instagram/narahbaptista

К слову, ранее молодая мама опубликовала первые фото их с Венсаном Касселем сына. Ребенка назвали Каэтано.

О романе Венсана Касселя и Нары Баптисты стало известно в сентябре 2023 года. Модель, которая младше на 30 лет, забеременела спустя год после начала их отношений.

А между тем известная казахстанская продюсер Баян Алагузова продолжает делиться с подписчиками теплыми моментами, связанными с взрослением ее маленьких дочерей.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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