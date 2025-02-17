Возлюбленная Венсана Касселя похвасталась фигурой после родов
Фото: Instagram/narahbaptista
В начале 2025 года французский актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. У него и бразильской модели Нары Баптисты родился сын. Спустя всего месяц после появления ребенка на свет Баптиста порадовала поклонников снимком в бикини, сообщает Zakon.kz.
Селфи в купальнике модель поделилась в Reels. Как видно по фото, она находится в прекрасной форме.
Фото: Instagram/narahbaptista
К слову, ранее молодая мама опубликовала первые фото их с Венсаном Касселем сына. Ребенка назвали Каэтано.
О романе Венсана Касселя и Нары Баптисты стало известно в сентябре 2023 года. Модель, которая младше на 30 лет, забеременела спустя год после начала их отношений.
А между тем известная казахстанская продюсер Баян Алагузова продолжает делиться с подписчиками теплыми моментами, связанными с взрослением ее маленьких дочерей.
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