В Дагестане блогер Хасбик принял гостя из ОАЭ

Блогер Джо Хаттаб из ОАЭ и Хасбик встретились в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

О поездке в Дагестан и встрече с местной знаменитостью Джо Хаттаб рассказал в своем YouTube-канале. Хасбулла покатал гостя на своей бронированной машине, показал загородную виллу с бассейном и угостил национальными блюдами Дагестана на ферме. Также он рассказал, что знает о существовании своего индийского двойника и пытается с ним связаться.

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