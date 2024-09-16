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В Дагестане блогер Хасбик принял гостя из ОАЭ

Блогеры, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 02:44 Фото: Instagram/hasbulla.hushetskiy
Блогер Джо Хаттаб из ОАЭ и Хасбик встретились в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

О поездке в Дагестан и встрече с местной знаменитостью Джо Хаттаб рассказал в своем YouTube-канале. Хасбулла покатал гостя на своей бронированной машине, показал загородную виллу с бассейном и угостил национальными блюдами Дагестана на ферме. Также он рассказал, что знает о существовании своего индийского двойника и пытается с ним связаться.

Тем временем в Дубае ожидается строительство еще одного небоскреба. Его высота составит 725 метра.

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