Выросло число жертв теракта в Дагестане

Число погибших в результате теракта в Дагестане выросло до 20, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

"В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в городе Махачкале и в городе Дербенте пострадали 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", – цитирует канал главу Минздрава Татьяну Беляеву.

Состояние семи раненых расценивается как тяжелое.

Следователи сообщили о ликвидации пяти боевиков, их личности были установлены. Они отрабатывают связи подозреваемых, опрашивают их родных и знакомых, сообщили источники РБК, близкие к республиканскому МВД.

24 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. В результате были убиты 15 полицейских, а также несколько гражданских, в том числе священник. МВД России опубликовало имена погибших стражей порядка.