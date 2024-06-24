Выросло число жертв теракта в Дагестане
Фото: рixabay
Число погибших в результате теракта в Дагестане выросло до 20, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.
"В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в городе Махачкале и в городе Дербенте пострадали 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", – цитирует канал главу Минздрава Татьяну Беляеву.
Состояние семи раненых расценивается как тяжелое.
Следователи сообщили о ликвидации пяти боевиков, их личности были установлены. Они отрабатывают связи подозреваемых, опрашивают их родных и знакомых, сообщили источники РБК, близкие к республиканскому МВД.
24 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. В результате были убиты 15 полицейских, а также несколько гражданских, в том числе священник. МВД России опубликовало имена погибших стражей порядка.
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