Оператор из нашумевшего видео с Димашем Кудайбергеном обратился к коллегам

16 сентября мобилограф из Астаны Нурасыл Бектурганов, попавший на видео с Димашем Кудайбергеном, сделал обращение к своим коллегам, сообщает Zakon.kz.

После того, как эпичное видео разлетелось по новостным и развлекательным пабликам Казахстана, на него отозвался тот самый мобилограф, которого от падения со сцены предостерег Димаш Кудайберген. Трогательный эпизод произошел на одном из недавних концертов в Астане.

"Да я тот оператор, которого вы все увидели на видео. Заметив, что я стою на краю сцены Димаш Кудайберген поспешил меня спасти от неосторожного падения", – написал Нурасыл на своей странице в Instagram.

В конце сообщения он пожелал своим коллегам мобилографам и операторам быть аккуратнее при исполнении своих профессиональных обязанностей.

13-14 сентября Димаш Кудайберген выступил с концертами в Астане.