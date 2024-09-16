Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оператор из нашумевшего видео с Димашем Кудайбергеном обратился к коллегам

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 02:12 Фото: Instagram/nurasyl_bekturganov
16 сентября мобилограф из Астаны Нурасыл Бектурганов, попавший на видео с Димашем Кудайбергеном, сделал обращение к своим коллегам, сообщает Zakon.kz.

После того, как эпичное видео разлетелось по новостным и развлекательным пабликам Казахстана, на него отозвался тот самый мобилограф, которого от падения со сцены предостерег Димаш Кудайберген. Трогательный эпизод произошел на одном из недавних концертов в Астане.

"Да я тот оператор, которого вы все увидели на видео. Заметив, что я стою на краю сцены Димаш Кудайберген поспешил меня спасти от неосторожного падения", – написал Нурасыл на своей странице в Instagram.

В конце сообщения он пожелал своим коллегам мобилографам и операторам быть аккуратнее при исполнении своих профессиональных обязанностей.

13-14 сентября Димаш Кудайберген выступил с концертами в Астане.

Читайте также

Блогеры
В Дагестане блогер Хасбик принял гостя из ОАЭ
медиаменеджер
Арман Давлетяров призвал мужчин с гордостью носить "титул подкаблучника"
Баян Алагузова показала врача, которая помогла ей стать мамой в 50 лет
Баян Алагузова показала врача, которая помогла ей стать мамой в 50 лет
Алия Абди
Астана Кудайберген Димаш Казахстан 2024 год Концерты Социальные сети Видео Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
Магнитные бури сегодня
По Земле ударила 7-балльная магнитная буря
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: