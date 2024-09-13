Димаш Кудайберген зажег в Астане

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 13 сентября провел в Астане первый сольный концерт в рамках проведения Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Видео грандиозного шоу опубликовал в своих соцсетях акимат Астаны. Отметим, что концерт проходил на стадионе "Астана Арена".

Димаш Кудайберген также выступит в столице с сольным концертом 14 сентября.





"Жительница Китая по имени Грэйс приехала в Астану специально ради концерта Димаша Кудайбергена и была в восторге от столицы Казахстана. По ее словам, Астана произвела на нее глубокое впечатление своей красотой, чистотой и приветливостью местных жителей. Грэйс отметила, что астанчане дружелюбные и гостеприимные, а сам город оставил у нее только положительные эмоции", – говорится в сообщении городского администрации.

Пятые Всемирные игры кочевников, в которых приняли участие более 2500 участников из 89 стран мира, прошли в Астане с 8 по 13 сентября. О том, как проходила церемония закрытия международных соревнований можно прочитать здесь.