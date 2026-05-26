Культура и шоу-бизнес

96-летняя Бибигуль Тулегенова обратилась к Димашу Кудайбергену с редким видео

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:13 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахская оперная певица 96-летняя Бибигуль Тулегенова через видеопослание обратилась к казахстанскому артисту Димашу Кудайбергену в честь дня его рождения, сообщает Zakon.kz.

Пожелания разместила на своей странице в Instagram мама прославленного артиста – Светлана Айтбаева.

Она поблагодарила народную артистку СССР за искренние напутствия.

"Пусть ваше благословение сбудется, и наш Димаш проживет долгую жизнь! Желаем вам крепкого здоровья! Давайте всей страной отметим ваш вековой юбилей!" – добавила Айтбаева в подписи к видео.

Мы уже рассказывали, что народному артисту Казахстана Димашу Кудайбергену 24 мая 2026 года исполнилось 32 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:13
Димаш Кудайберген сразу после 32-летия обратился к фанатам с неожиданной просьбой

Также сообщалось, что группа китайских Dears в качестве подарка на день рождения Димаша Кудайбергена в качестве поддержки его гуманитарной деятельности внесли пожертвования на сумму более 2000 долларов в фонд Международной организации по миграции (МОМ).

Известно, что Бибигуль Тулегенова и Кудайберген поддерживают теплую связь, поздравляя друг друга со значимыми датами прямо со сцены или по телефону во время творческих вечеров. Димаш также регулярно посвящает легендарной артистке трогательные посты в своих соцсетях в дни ее рождения.

Еще в 2017 году, на этапе участия Димаша в международном конкурсе Singer, Тулегенова публично поддержала певца, назвав его талант "небом". Позже она периодически выступала с теплыми напутствиями, благословляя его творческий путь.

