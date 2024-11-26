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Уилл Смит через 27 лет воссоздал архивный снимок

Уилл Смит через 27 лет воссоздал архивный снимок, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 11:31 Фото: Instagram/willsmith
56-летний американский актер Уилл Смит 25 ноября 2024 года вспомнил значимую дату для своей карьеры. 27 лет назад хип-хоп исполнитель выпустил дебютный сольный альбом под названием Big Willie Style, сообщает Zakon.kz.

По этому случаю один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда спустя десятилетия повторил обложку своего альбома.

Комментаторы шутливо спросили режиссера, зачем он напоминает им, насколько они стары.

  • Спасибо за напоминание, что мы стареем.
  • Я старый. Кажется, что купил этот диск 3 дня назад, но на самом деле это было в 1997 году.
  • Культовый. Один из первых дисков, который я купил.

В последующие годы обладатель двух премий "Грэмми" выпустил еще три альбома: Willennium (1999), Born To Reign (2002) и Lost and Found (2005).

Осенью 2024 года социальные сети Смита были атакованы фанатами из-за скандальных вечеринок P. Diddy. Артисту даже пришлось закрывать возможность комментирования.

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