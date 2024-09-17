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Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина

Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:49 Фото: Instargam/maxgalkinru
Стал известен результат обращение комика Максима Галкина в Верховный суд России с жалобой на отказ снять с него статус иностранного агента, сообщает Zakon.kz.

Там не стали ее рассматривать.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", – сказали РИА Новости в суде.

В реестр иностранных агентов шоумена включили в сентябре 2022 года. В мае 2023 года он потребовал снять с него статус и получил отказ от Замоскворецкого суда Москвы. Жалобу на это решение Максим Галкин подал в апреле 2024-го. В конце мая второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить его из реестра иностранных агентов. И в июле 2024 года комик подал в Верховный суд Российской Федерации жалобу на этот отказ. 

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