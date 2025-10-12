Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина рискуют остаться без российских паспортов

У двойняшек Аллы Пугачёвой и Максима Галкина возникли сложности с получением российских документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 октября Telegram-канал Mash, 12-летние Лиза и Гарри могут остаться без российских паспортов из-за отсутствия отметки о гражданстве в их свидетельствах о рождении.

Эта отметка стала обязательной с октября 2023 года – уже после того, как семья переехала в Израиль. Теперь детям необходимо подтвердить гражданство России либо на территории страны, либо через консульство за рубежом.

Без соответствующей отметки родители не смогут оформить детям ни внутренний, ни заграничный паспорт, а также зарегистрировать их по месту жительства или вывезти за границу.

Известно, что Лиза и Гарри уже имеют израильское гражданство. Согласно местным законам, с 16 лет молодые граждане обязаны проходить службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а уклонение от призыва считается уголовным преступлением.

А ранее стало известно, что Кэти Пэрри закрутила роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.