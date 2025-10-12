#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Культура и шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина рискуют остаться без российских паспортов

Алла Пугачева, МАксим Галкин, Лиза, Гарри, паспорт, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 21:41 Фото: Instagram/maxgalkinru
У двойняшек Аллы Пугачёвой и Максима Галкина возникли сложности с получением российских документов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 октября Telegram-канал Mash, 12-летние Лиза и Гарри могут остаться без российских паспортов из-за отсутствия отметки о гражданстве в их свидетельствах о рождении.

Эта отметка стала обязательной с октября 2023 года – уже после того, как семья переехала в Израиль. Теперь детям необходимо подтвердить гражданство России либо на территории страны, либо через консульство за рубежом.

Без соответствующей отметки родители не смогут оформить детям ни внутренний, ни заграничный паспорт, а также зарегистрировать их по месту жительства или вывезти за границу.

Известно, что Лиза и Гарри уже имеют израильское гражданство. Согласно местным законам, с 16 лет молодые граждане обязаны проходить службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а уклонение от призыва считается уголовным преступлением.

А ранее стало известно, что Кэти Пэрри закрутила роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Семейное болото – шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина
14:27, 04 июля 2024
Семейное болото – шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой хотят превратить в храм
15:58, 24 сентября 2025
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой хотят превратить в храм
Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали важное событие
10:16, 19 сентября 2023
Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали важное событие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: